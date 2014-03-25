سلطة الدجاج بالأعشاب لحمية سليمة

المقادير:

- 400 غرام من الدجاج

- 20 غراماً من الفلفل الملوّن

- 20 غراماً من البندورة صغيرة الحجم

- 10 غرامات من الشبت

- 10 غرامات من البقدونس

- 10 غرامات من الخسّ

- 5 ملليلترات من عصير الليمون الحامض

- 5 غرامات من الريحان

- 5 ملليلترات من زيت الزيتون

- غرام من الزنجبيل

- رشّة من الملح

- رشّة من الفلفل الأسود

- 30 غراماً من الزبادي، منزوع الدسم

طريقة التحضير:

1-يُضاف إلى الدجاج، الملح والفلفل الأسود والزبادي والزنجبيل، ويُلفّ بورق الألومينيوم، ويُسلق حتى ينضج، ثم يُقطّع إلى حلقات.

2-يُزيّن بالخسّ والبندورة والفلفل الملوّن والشبت والبقدونس والريحان، ويُخلط مع خليط مؤلّف من زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض، عند التقديم.

(هذه المقادير تكفي شخص واحد).

(أعدّ هذا الطبق «الشيف» شحاتة عبد الحميد بفندق «روز وود»- جدة).

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