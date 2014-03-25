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محافظ السويس : توفير وسائل تنظيم الأسرة بالعيادات الخارجية والمراكز الطبية

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محافظ السويس : توفير وسائل تنظيم الأسرة بالعيادات الخارجية والمراكز الطبية محافظ السويس : توفير وسائل تنظيم الأسرة بالعيادات الخارجية والمراكز الطبية

المحافظ أثناء الاجتماع

عقد اللواء العربي السروي محافظ السويس اجتماعاً بأعضاء المجلس الإقليمي للسكان بفرع السويس لمناقشة أهم التوصيات الهامة في الاجتماع السابق للمجلس ومنها إعادة تشكيل المجلس الإقليمي للسكان وإيجاد الوسائل المساعدة لإنجاز القرارات والتوصيات من أجل الوصول بالخدمات للمواطنين والعمل علي زيادة عدد المستفيدات من السيدات بالخدمات التي تقدم.

وأوصى بتدعيم دور التأمين الصحي وتوفير وسائل تنظيم الأسرة في العيادات الخارجية والمراكز الطبية وعددها 71 مركزا لتنظيم الأسرة .

وأكد المحافظ أن قرار إنشاء كليات طب بالسويس سيساهم في إنهاء مشكلة عجز الكوادر والتخصصات الطبية ويؤدي إلي تحسين مستوي الخدمات الطبية بالمحافظة ، حضر اللقاء مديري التعليم والأوقاف والزراعة والصحة والشئون الاجتماعية ومحو الأمية والمجلس الإقليمي للسكان ورؤساء الأحياء.

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