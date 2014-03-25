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حكام من جنوب إفريقيا لمباراة الإسماعيلي وبترو أتليتكو

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حكام من جنوب إفريقيا لمباراة الإسماعيلي وبترو أتليتكو حكام من جنوب إفريقيا لمباراة الإسماعيلي وبترو أتليتكو

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد لقاء الإسماعيلي وبترو أتليتكو في إياب دور الـ16 من بطولة الكأس الكونفدرالية إلى طاقم حكام من جنوب إفريقيا.

ويقود المباراة فيكتور ميفيل ويعاونه كل من ستيفنز كمالو وجونسون سيلو فيما يتولى مراقبة المباراة الناميبي باري روكورو.

ويواجه الإسماعيلي بترو أتليتكو يوم الأحد المقبل على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي على استاد الإسماعيلية.

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