برشلونة: ميسي ليس للبيع

(إفي): عاد رئيس نادي برشلونة لكرة القدم جوسيب ماريا بارتوميو إلى التأكيد على أن الأرجنتيني ليونيل ميسي "ليس للبيع"، وأن النادي الكتالوني "يعمل" على تجديد تعاقده "من أجل الاتفاق عليه قريبا".

وبمناسبة ندوة للكشف عن تفاصيل عملية تجديد ملعب (كامب نو)، قال رئيس النادي الكتالوني اليوم: "لقد أعربنا خلال الأشهر الماضية عن رغبتنا في أن يكون أفضل لاعبي العالم هو صاحب أفضل دخل في العالم".

وأضاف: "ميسي ليس للبيع ولا أحد (في مجلس الإدارة) يرغب في بيعه. إنه واحد منا. يحمل جينات البرسا، وسيرحل عندما يريد هو".

وكان الأرجنتيني هو صانع انتصار جديد لبرشلونة أول أمس الأحد على ريال مدريد في عقر داره 3-4 ، قال بارتوميو إنه شعر "برضا كبير" وهو يراه يتحقق.

وقال: "ليست مفاجأة، بل دليل على ما نعيشه في الأعوام الأخيرة. لدينا أفضل اللاعبين في العالم، وقد أثبتوا أنهم لا يزالون كذلك".

ورفض بارتوميو التعليق على مطالبة اللجنة الفنية للحكام بالتحقيق مع لاعبي الملكي سرخيو راموس وكريستيانو رونالدو، بشأن انتقاداتهما عقب لقاء الكلاسيكو للحكم أونديانو مايينكو، قائلا: "نحن لا نتحدث عن أندية أخرى"، فيما عاد للتأكيد على صحة موقف إدارته إزاء القضية المتعلقة بالتعاقد مع البرازيلي نيمار، المتورط فيها النادي.