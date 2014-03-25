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أنشيلوتي: لا أعرف ما كان سيحدث لو كان بيبي مكان بوسكيتس

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أنشيلوتي: لا أعرف ما كان سيحدث لو كان بيبي مكان بوسكيتس أنشيلوتي: لا أعرف ما كان سيحدث لو كان بيبي مكان بوسكيتس

(إفي): أدلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء برأيه في الشجار الذي اندلع في مباراة الكلاسيكو، عندما عادل برشلونة النتيجة بهدفين، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي وانتهت بفوز الكتالوني 3-4 خارج قواعده.

وقال أنشيلوتي إنه شاهد لقطات الواقعة، وقيام سرخيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة بدهس البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد وهو ملقى أرضا، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما الذي كان سيحدث "لو جرى العكس".

وأكد المدرب الإيطالي عندما سئل عن تلك اللقطات المثيرة للجدل: "لا أعتقد شيئا، فقط أمر واحد، رأيي الشخصي وبعد سماع الكثير عن بيبي، لا أدري لو حدث العكس ما الذي كان ليحدث".

وأبدى أنشيلوتي موافقته على قرار النادي الملكي بعدم الشكوى من الواقعة، أو المطالبة بمعاقبة بوسكيتس: "ريال مدريد لن يشكو، لأنه ليس من عادة هذا النادي القيام بذلك".

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