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رئيس برشلونة: قد ننفق 120 مليون يورو في الانتقالات

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رئيس برشلونة: قد ننفق 120 مليون يورو في الانتقالات رئيس برشلونة: قد ننفق 120 مليون يورو في الانتقالات

يستطيع برشلونة إنفاق 120 مليون يورو في سوق الانتقالات لدعم الفريق، بحسب ما صرح به جوسيب بارتوميو رئيس النادي الكتالوني.

بارتوميو صرح اليوم الثلاثاء "برشلونة في المعتاد يحقق أرباحا صافية بعد خصم كل شيء أخر مثل الضرائب وما شابه 120 مليون يورو".

وتابع "في المعتاد ننفق نصف هذا المبلغ في سوق الانتقالات".

وكان برشلونة قد ضم نيمار دا سيلفا نجم البرازيل من سانتوس في الصيف المنصرم.

وأضاف بارتوميو "لكن يمكن في موسم أن ننفق 120 مليون يورو على سوق الانتقالات، ولما لا".

نادي برشلونة أعلن نيته ضم قلب دفاع وحارس مرمى على الأقل قبل انطلاق الموسم المقبل، لتعويض كارليس بويول وفيكتور فالديز على الترتيب.

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