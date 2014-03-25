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الصحة : وفاة 3 وإصابة 26 بالإنفلونزا الموسمية خلال أسبوع يُشكل انخفاضًا

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الصحة : وفاة 3 وإصابة 26 بالإنفلونزا الموسمية خلال أسبوع يُشكل انخفاضًا الصحة : وفاة 3 وإصابة 26 بالإنفلونزا الموسمية خلال أسبوع يُشكل انخفاضًا

وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انحصار معدلات الإصابة بالأنفلونزا الموسمية خلال الأسبوع الأخير حيث استمر انخفاض معدلات الإصابة بالأنفلونزا الموسمية (‪H1N1‬) فبلغ عدد المرضى الذين تم حجزهم بالمستشفيات بأعراض أنفلونزا 359 حالة ثبت إيجابية 26 حالة منهـــــم لفيــــــروس الأنفلونــــــزا ‪H1N1‬ ، و 3 حالات وفـاة بسبب الفيروس .

وبمتابعة الموقف الوبائي للأمراض المعدية بين تلاميذ المدارس خلال الأسبوع الوبائي السابق، تم اكتشاف بعض حالات الأمراض المعدية فى بعض المحافظات حيث أصيب 197 طالب بالتهاب الغدة النكافية ، كما أصيب 75 طالب بالجديري المائي ، ولم يتم حجز أى منهم بالمستشفيات ولم يحدث مضاعفات لأى منهم .

وثبت إصابة 4 طلاب بالأنفلونزا الموسمية (‪H1N1‬) وجميع الإصابات التي تم الإشارة إليها جاءت فى الحدود المتوقعة.

وتقوم وزارة الصحة والسكان بمتابعة الإجراءات الخاصة بالحد من الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية بالإضافة الى التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والمعاهد الازهرية.

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