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التلاوى تستنكر وصف الوفد الأوروبى للمتهمات بقضايا عنف بالمعتقلات

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التلاوى تستنكر وصف الوفد الأوروبى للمتهمات بقضايا عنف بالمعتقلات التلاوى تستنكر وصف الوفد الأوروبى للمتهمات بقضايا عنف بالمعتقلات

استنكرت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، وصف الوفد الأوروبى الذى زار فى تقريره المحتجزات من عناصر الإخوان والمتهمات فى قضايا عنف وتخريب بـ"المعتقلات"، لافتة إلى أن لفظ معتقلات لا يطلق على المخربات، فضلا على أن القضاء المصرى أدانهن.

وأوضحت التلاوى خلال مؤتمر الإعلان عن جهود الوفد المصرى المشارك بالدورة 58 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، أن لقاءها بوزير العدالة الانتقالية أمين المهدى حول قانون تنظيم الانتخابات كان لبحث زيادة مشاركة المرأة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، سواء بالنسبة لقوائم أو الفردى أو المختلط، وأشارت التلاوى إلى أنها تأمل أن تصل مسبة مشاركة المرأة فى البرلمان القادم 25%، موضحة إن المرأة تمثل 65% من الاقتصاد غير الرسمى.

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