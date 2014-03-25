المصريين الأحرار ينظم ورشة عمل”حقوق الإنسان المدنية والسياسية طبقاً للمواثيق الدولية”

ينظم حزب المصريين الأحرار بالأسكندرية غداً الأربعاء ورشة عمل حول “الحقوق المدنية والسياسية في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، وذلك في إطار سلسلة تدريبات الكوادر الليبرالية التي ينظمها الحزب لإعداد كوادر مدربة وقادرة على تحمل المسئولية الوطنية وجديرة بتمثيل حزب المصريين الأحرار.

صرح بذلك عبد العزيز الشناوي،أمين العمل الجماهيري بالأسكندرية، موضحاً أن تلك الدورات وورش العمل تهدف إلى تخريج كوادر شبابية قادرة على تولي المسئولية في المستقبل القريب في المجالس النيابية _برلمان ومحليات_، بما يحقق المصلحة الوطنية ويساهم في بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تليق باسم مصر

وأضاف أن الورشة التى ستعقد فى المقر الرئيس للحزب بالإسكندرية سوف تتناول الحقوق الإنسانية التي تعارف عليها العالم وكفلتها المواثيق الدولية ويكفلها الدستور المصري، وينبغي أن يكون كل ممارسا للسياسة على دراية جيدة بها، خلال عمله السياسي والتشريعي والخدمي الذي يُفترض أن يكون الهدف الأول منه هو الإنسان المصري الذي يستحق أن يتمتع بكافة حقوقه التي أُهدرت لعقود من الفساد والاستبداد، والتأكيد على أن حزب المصريين الأحرار يضع الإنسان المصري وحقوقه وحرياته ضمن أهم أولوية.