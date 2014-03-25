أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جنايات طنطا تنظر قضية إتهام “نجل مرسى” بتعاطى الحشيش 4 مايو المقبل

Google+ Print
جنايات طنطا تنظر قضية إتهام “نجل مرسى” بتعاطى الحشيش 4 مايو المقبل جنايات طنطا تنظر قضية إتهام “نجل مرسى” بتعاطى الحشيش 4 مايو المقبل

تنظر محكمة جنايات طنطا “الدائرة الأولى”، يوم 4 مايو القادم ،جلسة محاكمة عبد الله الابن الأصغر للرئيس السابق مرسى والمتهم فيها بتعاطى المخدرات.
> وكان المحامى العام لنيابات شمال بنها، قد قرر إحالة كل من عبد الله محمد مرسى ،نجل الرئيس السابق، وصديقه فى واقعة ضبطهما أثناء تعاطيهما للمواد المخدرة داخل سيارة، إلى محكمة جنايات طنطا، لنظر إتهامهما بحيازة وتعاطى المخدرات فى القضية رقم 3086 جنايات العبور، وحدد لها الرقم 818 لسنة 214 ق كلى شمال بنها.
> ترجع أحداث الواقعة حينما تلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً من المقدم حازم سعد، رئيس مباحث العبور، بضبط المذكورين وبحوزتهما ” سيجارتى حشيش “، وأكدت التحريات أنه أثناء قيام ضباط مباحث مركز شرطة العبور بمتابعة الحالة الأمنية ضبطو  سيارة رقم 9836 يقودها محمد عماد عبد المنعم ،موظف بشركة راية للاتصالات، وبصحبته عبد الله محمد محمد مرسى العياط ، طالب.
> حيث تم ضبط عدد 2 سيجارة إحداهما مشتعلة والأخرى ملفوفة يدوياً مخلوط تبغها بمادة الحشيش المخدر، وتمت إحالة القضية للمحاكمة بعد الإنتهاء من كافة التحقيقات المتعلقة بها والاستماع إلى الشهود وأفراد قوة الضبط من رجال الشرطة والإطلاع على تقرير الطب الشرعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا