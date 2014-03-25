جنايات طنطا تنظر قضية إتهام “نجل مرسى” بتعاطى الحشيش 4 مايو المقبل

تنظر محكمة جنايات طنطا “الدائرة الأولى”، يوم 4 مايو القادم ،جلسة محاكمة عبد الله الابن الأصغر للرئيس السابق مرسى والمتهم فيها بتعاطى المخدرات.

> وكان المحامى العام لنيابات شمال بنها، قد قرر إحالة كل من عبد الله محمد مرسى ،نجل الرئيس السابق، وصديقه فى واقعة ضبطهما أثناء تعاطيهما للمواد المخدرة داخل سيارة، إلى محكمة جنايات طنطا، لنظر إتهامهما بحيازة وتعاطى المخدرات فى القضية رقم 3086 جنايات العبور، وحدد لها الرقم 818 لسنة 214 ق كلى شمال بنها.

> ترجع أحداث الواقعة حينما تلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً من المقدم حازم سعد، رئيس مباحث العبور، بضبط المذكورين وبحوزتهما ” سيجارتى حشيش “، وأكدت التحريات أنه أثناء قيام ضباط مباحث مركز شرطة العبور بمتابعة الحالة الأمنية ضبطو سيارة رقم 9836 يقودها محمد عماد عبد المنعم ،موظف بشركة راية للاتصالات، وبصحبته عبد الله محمد محمد مرسى العياط ، طالب.

> حيث تم ضبط عدد 2 سيجارة إحداهما مشتعلة والأخرى ملفوفة يدوياً مخلوط تبغها بمادة الحشيش المخدر، وتمت إحالة القضية للمحاكمة بعد الإنتهاء من كافة التحقيقات المتعلقة بها والاستماع إلى الشهود وأفراد قوة الضبط من رجال الشرطة والإطلاع على تقرير الطب الشرعى.