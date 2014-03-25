يونس : مظاهرات الإخوان غدًا محاولة لإفساد المناخ المصري بالتزامن مع قمة الكويت

اعتبر مروان يونس عضو الهيئة العليا للحركة الوطنية أن مظاهرات الأربعاء 26 مارس التى ينتوى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين القيام بها بدعوة من” تحالف دعم الشرعية ” هى محاولة فاشلة لعرقلة مسار خارطة الطريق وزعزعة استقرار الوطن وتصوير الشارع المصري بأنه ساحة عنف واقتتال بالتزامن مع قرب إعلان السيسي ترشحه للرئاسة وبداية فعاليات القمة العربية بالكويت.

أكد يونس أن دعوة الإخوان للتظاهر هى محاولة يائسة للحشد لأنهم لم يعودوا قادرين على الحشد وإفتقدوا قدرتهم على التنظيم ، ويحاولون الآن إستغلال الحكم القضائى الأخير بإحالة أوراق 529 إخوانيا للمفتى الذى من المتوقع والوارد نقضة أو الطعن عليه .

وطالب يونس الدولة بإتخاذ موقف قانونى حيال تحالف دعم الشرعية بإعتباره كيان غير رسمى يمارس بشكل يومى الدعوة للعنف والقتل والتخريب متعجبا بشدة من صمت الحكومة ووقوفها مكتوفة الأيدى حيال ذلك التحالف وأعضاؤه.