دفاع إبراهيم سليمان في”الحزام الأخضر” يتهم أحد الشهود بتزوير مذكرة الدعوى

استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقده بالتجمع الخامس، إلى أقوال الشاهد الأول فى سادس جلسات محاكمة كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعى عبد الحى سليمان الدكرورى، ومحمد العربى محمد سليمان العربى، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، فى قضية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

اتهم طارق عبد العزيز، دفاع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ، الشاهد الأول محمد رضا عبد الوهاب، أمام المحكمة، بالتزوير فى المذكرات التى اطلع عليها الشاهد.

وأكد الشاهد، أنه اطلع على أكثر من صورة، بما يترتب عليه من تخفيض السعر فى بند العقد الذى يحدد السعر من “5 إلى 7 آلاف جنيه للفدان الواحد”، وسأل المحامى أثناء مناقشة الشاهد أمام المحكمة “هل اطلعت على مذكرة الدعوى أم صورة من المذكرة”، فأجاب أنه اطلع على أكثر من صورة، فيما قدم صورة من مذكرة الدعوى تدل على تزوير الشاهد لأصل مذكرة الدعوى.