النيابة فى قضية القرن: الشرطة قتلت المتظاهرين رمياً بالرصاص فى الرأس والعنق والصدر في 25 يناير

اكدت النيابة العامة فى مرافعتها بان القضية زاخرة بالعديد من الادلة الفنية على راسها تقارير الطبية وتقاير الصفة التشريحية للمتوفين وكذا المصابين وعلى راسهم التقرير الطبى للمجنى عليه محمد عبدالتواب صالح بانه دخل الى المستشفى فى 28 يناير يعانى من توقف بعضلة القلب ةالتنفس اثر اصابته بنزيف داخلى وطلق نارى بالكتف مما ادى الى وفاته , وكذا تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه محمد امين محمد موسى الذى توفى من جراء اصابته بطلق نارى بالقلب من سلاح نارى ادى الى تهتك فى الاحشاء الصدرية مما يدل على ان المتهمين ارتكبوا جريمة قتل شعبهم رميا بالرصاص.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق,واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.