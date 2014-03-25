اعتصام العاملين بـ”نقابة مهندسين” الغربية للمطالبة بتطبيق اللائحة

دخل العاملون بنقابة المهندسين بالغربية فى إضراب مفتوح عن العمل، وتجاوز عدد المشاركين فيه أكثر من 30 موظفًا، داخل مقر النقابة فى شارع المعتصم بمدينة طنطا، وذلك للمطالبة بتطبيق اللائحة الداخلية المنظمة لحقوقهم المالية والأدبية.

وأكد المعتصمون ” أنهم كانوا يعملون بدون لائحة مالية لنظام العمل الداخلى، ومع بداية سحب الثقة وتعيين مجلس مؤقت لإدارة شئون النقابة تم تنظيم لائحة اعتمدها المجلس الحالى، بالكامل، برئاسة المهندس محمد عبد العزيز سرور.

وأضافوا، “تم اعتماد اللائحة إداريا ورسميا، من قبل مكتب العمل ومديرية القوى العاملة بالغربية، وتم ختمها بخاتم شعار الجمهورية، لبدء العمل بها رسميا، وهو ما يؤكد أنها قانونية وفى إطار قانونى يضمن الحقوق والواجبات.

وأكد العمال أن الرئيس الحالى هددهم بالفصل، وتطاول على أحدهم بالسب والقذف مما دعاهم لتحرير محضر إثبات حالة فى النقابة، وقع عليه شهود الواقعة.