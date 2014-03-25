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العثور على 29 قطعة ذهبية تعود إلى العصر البيزنطى بدير البخيت غرب الأقصر‎

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العثور على 29 قطعة ذهبية تعود إلى العصر البيزنطى بدير البخيت غرب الأقصر‎ العثور على 29 قطعة ذهبية تعود إلى العصر البيزنطى بدير البخيت غرب الأقصر‎

محمد ابراهيم وزير الاثار

أعلن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، عن عثور البعثة الألمانية العاملة بدير البخيت بمنطقة القرنة غرب الأقصرعلي 29 قطعة ذهبية تعود إلى العصر البيزنطى وعليها كتابات وصور لثلاث من أباطرة الرومان.

من جانبه قال سلطان عيد، مدير إدارة آثار الأقصر، إن هذه القطع تؤرخ للقرن الرابع وحتى السادس الميلادى وعثر عليها داخل أحد الأعمدة التابعة للمذبح بالدير.

كان الدكتور محمد ابراهيم وزير الدولة لشئون الآثار قد وصل لمدينة الأقصر ظهر اليوم الثلاثاء في زيارة عاجلة يلتقي خلالها باللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر؛ لبحث سبل إستكمال المشروعات الأثرية المتوقفة والتي علي رأسها مشروع الكشف عن الجزء الأخير من طريق الكباش.

كما سيقوم وزير الآثار بتفقد المناطق الاثرية بمنطقة البر الغربي ثم يجتمع بقيادات وزارة الآثار بالمدينة.

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