إتحاد كلية الطب بجامعة المنيا يصدر بياناً لتوضيح أسباب استقالته

تقدم إﺗﺤﺎﺩ ﻃﻼﺏ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﺑالجامعة بأستقالته ،ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﻑ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ضد 528 متهماً ، ﻭأﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺍﺝ .

وأكد بيان صادر عن الأتحاد , أنه منذ تأسس كيان اتحاد الطلاب بكلية طب المنيا وهو يضع على رأس أولوياته الدفاع عن الطلبة والطالبات الذين أوكلوه هذه المسؤولية وأسندوه هذه الأمانة الثقيلة .

ومنذ تم انتخاب الاتحاد الحالي بكافة أعضاءه وأمناءه ومجلسه ورئاسته وهم يعملون في ظروف غاية في الصعوبة غاية والتعقيد ويحاولون قدر الإمكان التشبث بمسئوليتهم تجاه طلابهم والدفاع عن حقوقهم وحريتهم وحقهم في التعبير عما يؤمنون بسلمية وتحضر ، وفي نفس الوقت عدم إدخال الاتحاد بكيانه في أي صراعات سياسية والتزامه الحياد التام تجاه المواقف السياسية المختلفة وذلك إيمانا منهم بأن اتحاد الطلاب هو كيان مستقل يعبر عن تطلعات الطلاب باختلاف أطيافهم واعتقاداتهم وانتمائاتهم السياسية ، ويسعى لتحقيق مطالبهم وتذليل العقبات أمامهم ليكون عوناً لهم في حياتهم التعليمية والعلمية والنشاط الطلابي ، إلا أن الوضع القهري الذي ألزمته الظروفُ السياسية الحالية على عاتق طلاب الاتحاد ، حال دون وقوفهم مكتوفي الأيدي معصوبي الأعين أمام ما يحدث لزملائهم الطلاب دون جرم منهم ارتكبوه يعاقب عليه القانون.

وظل الاتحاد يحاول باستماتة التحدث باسمهم والدفاع عنهم وجلب حقوقهم ، ابتداءً بالطلاب المعتقلين ، والممنوعين من ممارسة أدنى حقوقهم في التعبير عن آرائهم ، مرورا بالظروف التعسفية التي تواجه كيانات الاتحاد ككل ، من منع ممارستهم نشاطاتهم العادية ، و سلطاتهم التي كفلتها لهم اللائحة الطلابية المنظمة لعمل الاتحادات الطلابية , وبين كل حين وآخر يفاجئ أبناء كليتنا العريقة ، باعتقال أحد زملائهم والتحفظ عليه ، ولا يستطيع الاتحاد أن يقدم لهم شيئاً غير الوقفات والبيانات والتنديدات التي لا تسمن ولا تغني من جوع , وبعد الحادث الأخير باعتقال الزميل محمد فراج الطالب بالسنة الثانية ، واعدام الطالب سياف جمال بالفرقة الثالثة ، فقد رأى طلاب الاتحاد ممثلين في مجلسهم ورئاسته ، أن تركهم مواقعهم والعودة إلى صفوف الطلاب سوف يكون أوقع لهم في تحمل المسئولية تجاههم ، وأحفظ للأمانة التي تحملوها من زملائهم ، وبذلو قدر ما يستطيعون ليأدوها على أكمل وجه .