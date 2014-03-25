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إخلاء سبيل 40 من أنصار المعزول بكفالة مالية 5000 جنيه

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إخلاء سبيل 40 من أنصار المعزول بكفالة مالية 5000 جنيه إخلاء سبيل 40 من أنصار المعزول بكفالة مالية 5000 جنيه

قضت محكمة الواسطى الإبتدائية ببنى سويف ،بإخلاء سبيل 40 من أنصار الرئيس المعزول مرسى بكفالة 5 الاف جنيه بعد حبسهم على ذمة قضايا تخريب وتجمهر وإقتحام وحرق قسم شرطة مركز الواسطى .

وكان المستشار وليد الرفاعى، المحامى العام لنيابات بنى سويف، قد طعن على حكم المحكمة الا إنها  قضت بالإفراج عنهم على ذمة القضية مع كفالة مالية قدرها 5000 الاف جنيه لكل منهم .
> وكانت أجهزة الأمن ببنى سويف قد ألقت القبض على المتهمين ما بين شهرى سبتمبر واكتوبر من العام الماضى بسبب إتهامهم بالقيام بإحراق قسم شرطة الواسطى والتجمهر وحمل السلاح وتهديد السلم العام عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة .

أمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة القضايا 15 يوما .

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