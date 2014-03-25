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متعب يعود للأهلي بعد شهر

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متعب يعود للأهلي بعد شهر متعب يعود للأهلي بعد شهر

أعلن إيهاب علي طبيب النادي الأهلي أن عماد متعب مهاجم الفريق سيعود لمباريات الشياطين الحمر في فترة أقصاها الشهر.

وكان متعب قد أصيب في العضلة الخلفية، وذلك بعدما عاد من إصابة قديمة في الظهر.

ويحتاج المهاجم الدولي لراحة سلبية تامة لمدة اسبوع، قبل الشروع في البرنامج العلاجي والتأهيلي.

متعب من أبرز مهاجمي الأهلي في جيله الحالي، لكنه لم يستطع الانتظام في التشكيل الأساسي للشياطين الحمر بسبب الإصابات.

ويلعب الأهلي ضد أهلي بني غازي الليبي في يوم السبت المقبل، ضمن جولة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز بعد الخسارة في الذهاب بهدف من دون رد.

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