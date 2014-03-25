شهيرات يؤيدن الرضاعة الطبيعية

غالباً ما تتعمد شهيرات هوليوود إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية، فهن لا يتبعن المقولة الخاطئة التي تقول إن الإرضاع بالثدي يؤثر على القوام وشكل الجسم.

أريكا بادو.. وتنظيم الوقت

عندما رزقت أريكا بادو ... الممثلة والمغنية الأميركية، بأول طفل، كانت ترضعه طوال عامين كاملين، تقول أريكا: "عندما كنت أرضعه كان يشعر بالراحة والأمان، وكنت أحس وقتها أنني مسؤولة عن شيء ما مهم وأيضاً كنت منظمة ووقتي كان منظماً، وكانت صحتي في أحسن حال لأنني كنت أشعر أنني مسؤولة عن حياة فرد هو ابني".

سيندي كراوفورد.. تأييد كامل

تعد سيندي كراوفورد، من أشهر المؤيدات لمبدأ الرضاعة الطبيعية والتي تعتبرها جزءاً هاماً وطبيعياً من حياة المرأة الأم، وتنصح الأمهات ... كل الأمهات بلا استثناء بضرورة إرضاع أطفالهن من ثديهن.

جودي فوستر.. وفقدان الوزن

من رأى جودي فوستر في فيلمها "أنا والملك" يظن أنها تواظب على عمل ريجيم وتبدو وكأنها عادت إلى وزنها قبل أن تحمل. وفي مقابلة أجرتها صحيفة نيويورك ديلي نيوز لها تقول جودي:"فقدت أرطالاً من وزني بعد الولادة بسبب الرضاعة الطبيعية لطفلي. كنت آكل كثيراً ولكن وزنها لايزيد بسبب الرضاعة والآن بعد أن كبر طفلي، أصبحت شهيته مفتوحة دائما على الأكل".

فيث هيل.. والتوقف عن الغناء

أخذت فيث هيل... المطربة المعروفة أخذت قسطاً من الراحة من الغناء، لتتفرغ لرضاعة ابنتها الوحيدة. وتقول إنها سعيدة بذلك رغم أنها توقفت عن الغناء لفترة وتنصح، محباتها بالتوجه إلى الرضاعة الطبيعية كي يكونوا سعداء أيضاً.

أيلي ماكفيرسون .. والقوام الرشيق

أرضعت عارضة الأزياء الشهيرة أيلي ماكفيرسون ترضع طفلها، وهي، كما تقول، تستطيع الرد على السخافات، التي تشيع أن الإرضاع من الثدي قد يسبب ترهلات الثدي فهاهي أيلي تبدو جميلة ومازالت محافظة على قوامها الرشيق وأيضاً وظيفتها كعارضة أزياء حتى بعد أن انتهت من إرضاع طفلها.

كارينا جور.. وحملة الرضاعة

كارينا أبنة آل جور، نائب الرئيس الأميركي السابق، فهي من أكثر المشجعين للرضاعة بالثدي، وقد كانت كارينا ترضع وليدها بالرغم من انشغالها في الحملة الانتخابية لوالدها عام 2000 ، وقد كان آل جور من أشد المعارضين لواحدة من أكبر الشركات المنتجة للحليب الصناعي في أميركا، كونها تُسَوق منتجاتها لدول العالم الثالث كما تم منع بيع تلك المنتجات في أسواق "جور" المعروفة بالولايات المتحدة. وتقول كارينا "الأم يجب أن تستجيب لنداء طفلها الجائع فور صياحه طالباً الغذاء، اتذكر مرة كنت أرضع طفلي بإحدى الحدائق العامة وتخيلت أنه سوف يتم القبض علي بسبب ذلك. ومن وقتها قررت أن أقود حملة لتشجيع الإرضاع بالثدي.لقد أخذت ذلك من أمي والتي كانت تقوم بإرضاعي وإخواني من ثديها"..وتعتقد كارينا أن الرضاعة الطبيعية تحدياً حقيقياً للمجتمع وللمرأة العاملة.

كاترين زيتا جونز.. والرابط مع الابن

عندما رزقت كاترين زيتا جونز بمولود ذكر أرضعته طبيعياً، وهي تدافع وزوجها عن الرضاعة الطبيعية كونها – كما تقول – أسهل بكثير من تحضير الرضعات الصناعية. وكانت كاترين تقوم بالإرضاع من الثدي أطول فترة ممكنة وتقول أيضا:"ساعة الرضاعة ممتعة يرتبط فيها الابن بأمه، ويأخذ منها الأجسام المضادة التي تحميه من الإصابة بالمرض".