3 حقائب أساسية في خزانة كل سيدة

من الصعب أن نصدق ذلك، ولكن من الممكن حصر حاجة كل سيدة للحقائب في ٣ حقائب فقط تكفي لكل استخداماتها، وتناسب جميع الأوقات والمناسبات، وهذه الحقائب هي:

1. حقيبة للسهرات

لا تكتمل إطلالة السيدة في السهرات بدون الحقيبة المناسبة، لذا ننصحك باختيار حقيبة براقة بلون فضي أو ذهبي يتماشى مع غالبية إكسسواراتك حتى تناسب إطلالتك في السهرات.

2. حقيبة يومية كبيرة

كل سيدة بحاجة إلى حقيبة يومية تكفي لأغراضها الكثيرة، بما فيها حقيبة الماكياج، والنظارات الشمسية، والأجهزة الإلكترونية، وغيرها من الحاجيات التي تلازمك في كل يوم، لذا ننصحك باقتناء حقيبة كبيرة بلون محايد كالبيج أو الأسود لتناسب معظم إطلالاتك.

3. حقيبة للإطلالات النهارية

في بعض الزيارات والمناسبات النهارية كل ما تحتاجين إليه يتمثل بحقيبة صغيرة ذات تصميم ناعم لتكملي بها إطلالتك، ولا مانع من أن تكون بألوان منعشة لتضفي لمسة من الأناقة على إطلالتك.

لا يمكن أن تكتفي السيدة باقتناء هذه الحقائب، ولكن في الحقيقة هذا كل ما تحتاج إليه.