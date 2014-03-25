خيارات مميزة لحفل تخرجك من مجموعات "Resort 2014 "

تحتار كل فتاة في اختيار الفستان المناسب لحفل تخرجها، فأهمية هذا الفستان تماثل أهمية اختيار فستان الزفاف لدى العديد من الفتيات، لذلك اخترنا لك أجمل الفساتين المناسبة لحفل التخرج من مجموعات "Resort 2014" .

نوّعنا في اختياراتنا التي نعرضها لك في هذا الموضوع لتناسب جميع الأذواق، فحصرناها في 3 اختيارات مميزة، وهي:

· إطلالة أميرية

الفساتين "النفاشة" ذات القصات الناعمة هي خيار كل الفتيات تقريباً، إذ تعطيك الإطلالة الأميرية المميزة التي تطمحين لها، وقد شاهدنا هذا النوع من الفساتين لدى عدد من المصممين، منهم: Monique Lhuillier ، وJ. Mendel ، بالإضافة إلى المصمم اللبناني الشهير إيلي صعب.

· طلة نجمات هوليوود

من ناحية أخرى شاهدنا عدداً من الفساتين الضيقة التي تعطيك إطلالة جميلة وناضجة، وتحاكي بأناقتها اختيارات أشهر نجمات هوليوود وأكثرهن أناقة، وتتميز هذه الفساتين بتصميمها المميز الذي يظهر جمال جسمك، وقد ظهر هذا النوع من التصاميم في عدة مجموعات، منها: زهير مراد، وProenza Schouler ، وغيرهم.

· طلة جريئة ومتجددة

حفل تخرجك هو علامة فاصلة في حياتك، لذا كوني متجددة وأنيقة، واختاري تصميماً يعبر عن شخصيتك الجديدة المنفتحة للحياة وللخيارات المتاحة أمامها، وقد اخترنا لك تصاميم مميزة من Naeem Khan و Just Cavalli .

شاهدي معنا اختيارات "سيِّدتي نت" لحفل تخرجك، وكوني نجمة الحفل.



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