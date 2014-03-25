ما هي حقيقة حمل سيلينا غوميز من جاستن بيبر؟

لم تمضِ أيامٌ على خبر حمل Selena Gomez بتوأمين من Justin Bieber حتى تبيّن أن الأمر مجرّد إشاعة ملفّقة من موقع "eBuzzd".

وكان الموقع الإلكتروني قد نشر تقريراً مصوّراً يحتوي على فيديو وصور يكشفان عن حمل النجمة Selena، التي تبلغ من العمر 21 عاماً، بتوأمين من حبيبها نجم البوب الكنديJustin، البالغ من العمر 20 عاماً، في الوقت الذي تمّ فيه عرض صورة صوتيّة للنجمة تُظهر حملها.

وبعد ذلك، ظهر أنّ الصورة الصوتية تعود إلى امرأة تدعىLorinda Loveridge ولا علاقة لـ Selena بها، وقد نشرت الصورة على المدونة الخاصّة بها تحت اسم " Elle Design Cottage".

وقد اختار النجمان أن يلتزما الصمت حيال هذه الإشاعة، وكذلك مدير أعمال النجمة الذي أجاب بالقول: "لا تعليق"، عندما سُئل عن صحة الخبر، في الوقت الذي رفض مدير أعمال Justin أيضاً التحدث عن هذا الموضوع.

يُذكر أن النجمين شُوهدا مؤخّراً وهما يتنزهان معاً في ولاية تكساس، ممّا أكّد شائعات عودتهما مجدّداً إلى بعضهما، فيما نشر Justin Bieber فيديو يظهر فيه وصديقته يرقصان معاً في أجواء رومانسية، ليُعلن بعدها عبر صفحته على إنستغرام أنه سيُصدر أغنيته الجديدة "Life Is Worth Living Again" التي سيغنيها من أجل Selena Gomez، احتفالاً بعودتهما إلى بعضهما مجدّداً.

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