من هي أصغر أم بين نجمات هوليوود؟

لا يخفى على أحد أنّ سن الزواج لدى الغربيين متأخر نسبياً، وذلك لثقافتهم وحضارتهم، علما" أنّ لا ارتباط بين الزواج والإنجاب. وغالباً ما تكون الشهرة سبباً إضافياً في تأخير سن الإنجاب، نظراً إلى تأثيرها المباشر في حياة النجمات. فالإنجاب يعني الابتعاد لأشهر عن الأضواء واكتساب الوزن والتقيد بالعائلة.

لكن بعض النجمات كسرن تلك القاعدة، وأنجبن في عمر يعتبر مبكراً في مجتمعاتهنّ. فمن هنّ هؤلاء النجمات؟ وفي أيّ عمر أنجبن؟ تعرفوا إليهن بالأسماء والصور:

1- Hilary Duff: نجمة ديزني أنجبت صبياً يدعى Luca Cruz، بعد 18 شهراً من الزواج، وكانت تبلغ 24 عاماً. وبعد أسبوع من الإنجاب صرحت بأنّ مرحلة ما بعد الولادة هي حياة جديدة ومسؤولية كبيرة، لكنها ستكرّرها.

2- Kristin Cavallari: أنجبت النجمة ابنها Camden في عمر الـ25، وكانت سعيدة جداً بالأمومة التي بحسب قولها، لم تغيّر شيئاً في حياتها اليومية، بل أعطتها حيوية أكثر.

3- Adele: أنجبت النجمة الحاصلة على جائزة أوسكار ابنها عندما كانت في عمر الـ24.

4- Britney Spears: أنجبت النجمة ابنها Sean Preston عندما كانت في عمر الـ23 من زوجها السابق Kevin Federline.

5- Reese Witherspoon: أنجبت طفلتها الأولى Ava عندما كانت في عمر الـ23 من زوجها Ryan Phillippe.

6- Jessica Alba: أنجبت طفلتها الأولى من زوجها Cash Warren عندما كانت في الـ27 من عمرها، وعبّرت عن سعادتها الفائقة بالأمومة.

7- Kate Hudson: أنجبت النجمة طفلها الأول Ryder من زوجها السابق Chris Robinson، عندما كانت في عمر الـ24 من عمرها.

8- Katie Holmes: أنجبت طفلتها الوحيدة Suri من زوجها السابق الممثل Tom Cruise عندما كانت في عمر الـ27.

9- Christina Aguilera: أنجبت النجمة طفلها Max Liron عندما كانت في عمر الـ27 من زوجها السابق Jordan Bratman.

10- Charlotte Church : أنجبت النجمة ابنتها الأولى Ruby عندما كانت في عمر الـ21 من صديقها Gavin Henson.

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