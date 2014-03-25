ماذا يقول أبناء الفنانات عن مشاهدهنّ الجريئة؟

هنّ نجمات، لكنّهن خارج الستوديو أمهات، يحملن هموماً قد تفوق هموم الأم العادية، بسبب اضطرارهن إلى الابتعاد عن أولادهنّ ساعات طويلة، بسبب ضغط العمل.

ولعلّ أكثر ما قد يُحرج فنّانة، هو شائعة تُقال هنا أو هناك، وتصل إلى مسامع أولادها، أو مشهد جريء قد يضطرّها إلى اصطحاب أولادها معها إلى الستوديو، لتؤكد لهم أنّ ما يرونه على الشاشة ليس هو ما يحصل فعلاً وراء الكاميرا.

ابنة غادة في الستوديو

الفنانة غادة عبد الرازق قالت مراراً إنها تصطحب ابنتها الوحيدة روتانا إلى الستوديو في الكثير من الأحيان، كي تحضر تصوير بعض المشاهد التي قد تبدو ساخنة على الشاشة. وقالت غادة إنها اصطحبت روتانا إلى الستوديو خلال تصوير فيلمها "الريس عمر حرب"، مع المخرج خالد يوسف، كي تشاهد عن قرب كيف أنّ زوايا التصوير هي فقط التي تظهرها ملتصقة بالنجم الذي معها. وكانت غادة تقصد من وراء ذلك أن تثبت لابنتها أنّها لا تفعل أيّ خطأ.

مشاهد علا غانم

الفنانة علا غانم بدورها قالت إن ابنتيها تشاهدان أعمالها. وأكدت أنها لا تخجل من أن تشاهد ابنتاها مشاهدها الجريئة، لأنهما على ثقة كبيرة بأخلاقها.

وقالت علا إنّ ما تراه ابنتاها على الشاشة هو محض تمثيل، ولا يمتّ إلى الواقع بصلة. وقالت إنها تناقش معهما طبيعة مشاهدها من دون أيّ خجل، لأنها تعتبرهما صديقتين لها.

علي يصفق لدينا

بدورها، نفت الممثلة والراقصة دينا أن يكون ابنها الوحيد علي يشعر بالخجل من رقصها، كما نفت أن يكون قد سافر إلى أمريكا ليدرس هناك هرباً من نظرات الناس، كما أشيع. وأكدت دينا أن ابنها فخور بها كراقصة، وهو ما أثبتته دينا فعلياً، عندما أحضرت علي معها إلى حفلها مع الفنان اللبناني راغب علامة، بمناسبة رأس السنة، حيث ظلّ يصفّق لها طوال وصلتها.

فخورات بوالدتهن فيفي

الراقصة فيفي عبده تؤكد دوماً أنّ ابنتيها عزة وهنادي، بل وزوجها أيضاً، فخورون بها كراقصة.

وقد حسمت ابنتها هنادي الجدل أخيراً، بعد حصولها على جائزة الآم المثالية، إذ قالت إنها تتمنى أن يتربّى الجميع كما ربّتها أمّها وربّت شقيقتها.

سيجارة لوسي

تصريح غريب أيضاً أدلت به الراقصة لوسي، حيث قالت إنّ نجلها الوحيد فتحي لم يخجل يوماً من رقصها ولم يُعاتبها، وأكدت أنّه يعاتبها فقط إذا رآها تدخّن سيجارة.

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