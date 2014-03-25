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محافظ الفيوم يقوم بحملة للحفاظ على مصر من شلل الأطفال

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محافظ الفيوم يقوم بحملة للحفاظ على مصر من شلل الأطفال محافظ الفيوم يقوم بحملة للحفاظ على مصر من شلل الأطفال

قرر الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم إنطلاق “حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال” الأحد المقبل الموافق 6 إبريل ، ولتستمر لمدة 4 أيام فى الفيوم ، وذالك للحفاظ على خالية من شلل الاطفال.

من المقرر أن يبدأ التطعيم من سن يوم و حتى خمس سنوات ، كما يذكر عدم ظهور أي حالة شلل من مايو 2004 .
> يذكر أن التطعيم ،  يتم من خلال فرق متحركة بكل منزل ، وجميع الوحدات الصحية ، ومكاتب الصحة ، والمراكز الطبية الحضرية والمستشفيات ، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.
> فى سياق تهيب محافظة الفيوم ، ومديرية الصحة بالفيوم ، مشاركة جميع قطاعات المجتمع ، للعمل على الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

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