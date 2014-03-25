محافظ الفيوم يقوم بحملة للحفاظ على مصر من شلل الأطفال

قرر الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم إنطلاق “حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال” الأحد المقبل الموافق 6 إبريل ، ولتستمر لمدة 4 أيام فى الفيوم ، وذالك للحفاظ على مصر خالية من شلل الاطفال.

من المقرر أن يبدأ التطعيم من سن يوم و حتى خمس سنوات ، كما يذكر عدم ظهور أي حالة شلل من مايو 2004 .

> يذكر أن التطعيم ، يتم من خلال فرق متحركة بكل منزل ، وجميع الوحدات الصحية ، ومكاتب الصحة ، والمراكز الطبية الحضرية والمستشفيات ، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

> فى سياق تهيب محافظة الفيوم ، ومديرية الصحة بالفيوم ، مشاركة جميع قطاعات المجتمع ، للعمل على الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.