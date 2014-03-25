السيسى يعلن تشكيل قوات خاصة من الجيش لمواجهة الإرهاب

تفقد المشير ، عبدالفتاح السيسى ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، إصطفاف قوات التدخل السريع المحمولة جواً ، ذات التشكيل الخاص والتى تتسم بالقدرات العالية وطبيعة العمل الخاصة وتسليحها ، وفقاً لأحدث نظم التسليح العالمية ، مما يمكنها من الإنتشار والتدخل السريع لتنفيذ كافة المهام بالتعامل مع الأهداف النمطية والغير نمطية الى جانب الوصول إلى مسارح العمليات داخل وخارج البلاد فى أسرع وقت ممكن بإحترافية ، وتحت مختلف الظروف بما تمتلكه من إمكانات نيرانية وقتالية عالية ، مع القدرة على المناورة وخفة الحركة .

حيث إستمع المشير لعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل الجديد ، والذى يضم أكفأ العناصر من المشاة الميكانيكى ، والمدرعات والدفاع الجوى ، والمدفعية والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ، بالإضافة إلى عناصر الإستطلاع والشرطة العسكرية ، وعدد من الطائرات المقاتلة ، والقوات الخاصة المجهزة للإبرار الجوى، وتزيدها بأحدث الأسلحة والمعدات لتنفيذ مهام خاطفة وجريئة بالتسرب البرى العميق أو الإبرار الجوى السريع طبقا لطبيعة المهام المكلفين بها .

> من جانبة قام المشير عبدالفتاح السيسى ، بتفقد القوات المصطفة والوقوف على المستوى المتميز والروح المعنوية العالية ، وأشاد بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة فى التدريب ، وذالك للإرتقاء بالكفاءة القتالية والبدنية ، بما يتناسب مع المهام والواجبات المكلفين بها ، مشدداً على ضرورة بذل أقصى جهد لمجابهة التهديدات والتحديات ، التى قد تواجه الوطن وأمنه القومى .

> وأوصى على ضرورة التوسع فى أساليب التدريب القتالى ، الى جانب دراسة كافة المخاطر والتهديدات الإرهابية المحتملة ، ضد الأهداف والمنشأت الحيوية وكيفية التصدى لها بالأسلوب الأمثل والتدريب الجاد ، على هذه النوعية الخاصة من المهام بإستخدام أحدث البرامج والتطبيقات ، التى تحقق لهم الواقعية والقدرة على تنفيذ المهام ، كما أوصاهم بالمزيد من الجهد للحفاظ على لياقتهم البدنية ، والإهتمام بالصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات وتوفير كافة الإمكانات ، للإهتمام بالفرد المقاتل لتظل القوات المسلحة قوية قادرة على تنفيذ جميع المهام التى توكل إليها لحماية الوطن وصون مقدساته .

> وأكد المشير السيسى ، أن أمن مصر وسلامتها يكمن فى قوات مسلحة قوية وقادرة لبذل الجهد بكل تفان وإخلاص ، مشيراً إلى حجم المسئولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة خلال المرحلة القادمة ، والتى تتطلب أداء وروح معنوية عالية فى مواجهة الإرهاب لإعادة بناء الوطن وإستقراره ، مؤكداً أن مصر ماضية بكل قوة فى بناء دولة ديمقراطية حديثة ترضى جميع المصريين وتلبى مطالبهم وتطلعاتهم نحو المستقبل .

> وقدم المشير عبد الفتاح السيسى ، الشكر لقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة على ما بذلوه طوال المرحلة الماضية من جهود وطنية مخلصة ، وما تحملوه من أعباء وتضحيات للحفاظ على تماسك الوطن وإستقراره .

> يذكر أن حضر الإصطفاف الفريق صدقى صبحى ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقاده الأفرع الرئيسية وكبار قاده القوات المسلحة .