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السيسى : ماضون بكل قوة فى بناء دولة ديمقراطية حديثة ترضى جميع المصريين

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السيسى : ماضون بكل قوة فى بناء دولة ديمقراطية حديثة ترضى جميع المصريين السيسى : ماضون بكل قوة فى بناء دولة ديمقراطية حديثة ترضى جميع المصريين

وزير الدفاع والانتاج الحربى المشير عبد الفتاح السيسى

أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربى المشير عبد الفتاح السيسى أن الدولة المصرية ماضية بكل قوة فى بناء دولة ديمقراطية حديثة ترضى جميع المصريين وتلبى مطالبهم وتطلعاتهم نحو المستقبل .
> وشدد السيسى – خلال تفقده إحدى تشكيلات القوات المسلحة بعد إعادة تنظيمها وتطويرها وفقا لاحدث النظم القتالية – على بذل القوات المسلحة لاقصى جهد لمجابهة التهديدات والتحديات التى قد تواجه الوطن وامنه القومى ، وأشار الى قدرة التشكيل على تنفيذ مهام جريئة وخاطفة بالتسرب البرى العميق والابرار الجوى السري .
> وأضاف أن أمن وسلامتها يكمن فى قوات مسلحة قوية وقادرة ومستعدة لبذل الجهد بكل تفان واخلاص وشرف ، وقال إن قوات التدخل السريع تضم أفضل عناصر القوات المسلحة من المشاة والمدرعات والدفاع الجوى والقوات الخاصة ، مؤكدا أن قوات التدخل السريع تمتاز بالقدرة العالية على المناورة وسرعة الحركة لتنفيذ جميع المهام .
> وأوضح أن الوحدة الجديدة تم تشكيلها فى زمن قياسى ، وهو ما يعنى أن الجيش المصرى قادر على ان يفعل المستحيل .

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