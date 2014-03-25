أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تخصيص 700 متر مربع لإنشاء عيادة شاملة للتأمين الصحي بقنا

Google+ Print
تخصيص 700 متر مربع لإنشاء عيادة شاملة للتأمين الصحي بقنا تخصيص 700 متر مربع لإنشاء عيادة شاملة للتأمين الصحي بقنا

صرح السيد عبد الحميد الهجان ، محافظ قنا ، أنه تم تخصيص مساحة 700 متر مربع ، أملاك دولة بجوار موقف الجونة القديم ومستشفى قنا العام ، والموضحة الحدود والمعالم لإنشاء عيادة شاملة للتأمين الصحي بقنا.
> وأكد  المحافظ ، على ضرورة سرعة الإنتهاء من الإجراءات المطلوبة ، لإنشاء عيادة شاملة للتأمين الصحي بقنا ، لتقديم خدمة طبية متميزة الى جانب رفع المعاناة عن منتفعي التأمين الصحي ، الذي يستفيد من خدماته الموظفين ، وأصحاب المعاشات ، وطلاب المدارس والرضع ، بالإضافة إلى عمل لجنة طبية بداخل العيادة الشاملة لخدمة العديد من مواطني المحافظة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا