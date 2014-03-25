تخصيص 700 متر مربع لإنشاء عيادة شاملة للتأمين الصحي بقنا

صرح السيد عبد الحميد الهجان ، محافظ قنا ، أنه تم تخصيص مساحة 700 متر مربع ، أملاك دولة بجوار موقف الجونة القديم ومستشفى قنا العام ، والموضحة الحدود والمعالم لإنشاء عيادة شاملة للتأمين الصحي بقنا.

> وأكد المحافظ ، على ضرورة سرعة الإنتهاء من الإجراءات المطلوبة ، لإنشاء عيادة شاملة للتأمين الصحي بقنا ، لتقديم خدمة طبية متميزة الى جانب رفع المعاناة عن منتفعي التأمين الصحي ، الذي يستفيد من خدماته الموظفين ، وأصحاب المعاشات ، وطلاب المدارس والرضع ، بالإضافة إلى عمل لجنة طبية بداخل العيادة الشاملة لخدمة العديد من مواطني المحافظة .