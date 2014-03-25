السيسى يلتقي عدد من العاملين فى المجالات البحثية بالقوات المسلحة

التقى المشير عبد الفتاح السيسي ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، والقائد العام للقوات المسلحة ، بكوادر العمل البحثى بالقوات المسلحة ، وأعضاء هيئة التدريس ، والعاملين فى مجال البحوث الفنية ، والمبتكرات بالكلية الفنية العسكرية.

> والقى اللواء ، عبد المحسن الشبراوى ، رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة ، كلمة أشار خلالها إلى الحرص الدائم والإهتمام المستمر للقيادة العامة للقوات المسلحة ، بتطوير نظم التسليح بالقوات المسلحة ، وتوفير كافة الإمكانيات مما كان له اكبر الآثر فى تحفيز الباحثين والإرتقاء بالعمل البحثى.

حيث تم عرض فيلماً تسجيلياً ، إستعرض منظومة البحث العلمى داخل القوات المسلحة ، والإنجازات البحثية التى قامت بها والجارى تنفيذها فى المجالات المختلفة .

> وأشاد المشير السيسى ، بالجهد الذى يقوم به أبناء القوات المسلحة من العلماء والباحثين فى مختلف أفرع العلوم الهندسية، والتكنولوجية ، لزيادة إمكانات القوات المسلحة وتطوير قدراتها فى مختلف المجالات ، مطالبهم بمزيد من الجهد ، وتبادل الخبرات والأفكار ، الى جانب الوقوف على أحدث النتائج والتطبيقات البحثية ، وتنسيق الجهود لدراسة التحديات والمشكلات ووضع الحلول المناسبة لها ، إستناداً لأسس علمية دقيقة تعظم الموارد والإمكانات المتاحة ، بالإضافة الى ضمان تكاملها وتلبيتها لمتطلبات عمليه التنمية على أرض مصر .

> فى سياق حضر اللقاء الفريق صدقى صبحى ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ، وقدامى مديرى الكلية الفنية العسكرية .