شركة مصرية تكتشف حقلا للذهب فى إثيوبيا

أعلنت شركة “أسيك” للتعدين المصرية عن اكتشاف حقل جديد للذهب في اثيوبيا يضم نحو 360 ألف أوقية ذهب من الموارد المحددة بتركيز 5ر1 جرام في الطن.

> وذكرت الشركة المقيدة بالبورصة المصرية في بيان لها اليوم، أن الاكتشاف تم عن طريق شركتها التابعة في اثيوبيا وذلك نتيجة استكمال المرحلة الثانية من برنامج الحفر في منطقة ديش مونتين.

> وأوضحت أنه بعد استكمال أعمال البحث والتنقيب وتحليل العينات تم التوصل الى وجود كميات من الذهب المحدد بالاضافة إلى 1350 أوقية من الذهب المستنتج بتركيز 5ر1 جرام في الطن.

> وتعمل ” أسيك ” للتعدين في الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن وإستخراجها وتقطيعها بإستخدام جميع الوسائل الآلية واليدوية ودراسة التعدين والخامات التعدينية في مصر والعديد من الدول الافريقية.

أ ش أ