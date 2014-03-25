أسيوط تنظم رحلات نيلية وجولات سياحية لتنشيط السياحة الداخلية

قامت محافظة أسيوط بتنظيم رحلات للطلاب بمحافظة أسيوط خاصة بعد بدء الدراسة بالمدارس والجامعات وذلك في إطار تشجيع الأنشطة السياحية التي من شأنها النهوض بإقليم أسيوط سياحياً واقتصادياً وفتح المجالات الثقافية أمام قاطني المحافظة وزوارها للتعرف على معالمها السياحية وكيفية المحافظة عليها والتعامل مع السائحين … صرح بذلك عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بأسيوط .

وأكد عثمان علي أن المحافظة تسعي جاهده من أجل النهوض بالنشاط السياحي موضحا الدعم الكبير الذي يقدمه اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط في هذا المجال واهتمامه بوضع السياحة في الخطة الشاملة .

وأضاف مدير الهيئة أنه بمناسبة العيد القومي للمحافظة سيتم تنظيم رحلات نيلية من الفترة 1/4 إلي 18/4 بهدف تنشيط الوعي السياحي والثقافي لأبناء المحافظة مشيرا الي انه تم مخاطبة جميع المصالح الحكومية والمديريات بأسيوط لارسال كشوف بالعاملين بإداراتها مضيفا انه سيتم تقديم بعض الهدايا التذكارية من خلال المسابقات التي سيتم عرضها علي الحاضرين مشيرا الى ان هذه الرحلات الترفيهية تساهم بشكل كبير في زيادة الوعي السياحي لدي المواطنين .

من ناحية اخرى قامت إدارة السياحة بديوان عام محافظة أسيوط بتنظيم جولة سياحية لتنشيط حركة السياحة الداخلية فى أسيوط وذلك بالتنسيق مع أصدقاء صفحة “أسيوط زمان” حيث قامت مجموعة من الشباب مكونة من 50 فرد يرافقهم عدد من العاملين بإدارة السياحة وقطاع الآثار بزيارة عدد من المزارات السياحية الموجودة فى مدينة أسيوط .

وقال كرم عبد الحفيظ مدير ادارة السياحة بمحافظة أسيوط أن ادارة السياحة بالمحافظة قد نظمت برنامج الزيارة وقامت بتوفير وسائل النقل اللازمة للرحلة التى بدأت منذ الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا موضحا ان الرحلة بدأت بزيارة دير السيدة العذراء بالجبل الغربى فى قرية درنكة فى مدينة أسيوط وتخللتها زيارة قنطرة المجذوب بعد تطويرها وحمام ثابت وانتهت بزيارة الوكايل الأثرية فى منطقة القيسارية بمدينة أسيوط .

كما اشاد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بالجهود المبذولة من قبل إدارة السياحة بمحافظة أسيوط لتنشيط السياحة الداخلية وما لها من اهمية فى تدوير عجلة الاقتصاد داخل المحافظة فى جميع المجالات المختلفة لما لهذا القطاع من تأثير حيوى على جميع قطاعات الحياة .