بدء محاكمة 140متهماً في قضية “أحداث الظاهر” بمعهد أمناء الشرطة

بدأت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، نظر جلسة محاكمة 104 متهماً في قضية احداث العنف التي شهدتها منطقة الظاهر في شهر يوليو الماضي، وستخصص الجلسة لإستكمال مرافعة الدفاع. وتم منع الإعلاميين والصحفيين من الدخول للقاعة لمتابعة وقائع الجلسة.

هذا وقد وجهت النيابة للمتهمين عدد من الإتهامات من ابرزها : ” الإشتراك في تجمهر يهدف الى الإعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم ” هذا بجانب اتهامات اخرى بـ ” قتل مواطنين عمداً والشروع في قتل آخرين وتخريب مبان عامة ” مع اتهام المتهمين بحيازة اسلحة وذخائر دون ترخيص .