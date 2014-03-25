8 أبريل .. الحكم فى دعوى رفع التحفظ على أموال عضو بجماعة الإخوان

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثانى جلسات دعوى تطالب برفع التحفظ عن أموال عضو جماعة الإخوان الإرهابية “عبد السلام على بكر حجازي” من القرار الصادر بالتحفظ على أموال وممتلكات الإخوان لجلسة 8 ابريل للنطق بالحكم.

كان المدعي أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تطالب برفع وإلغاء قرار التحفظ على أمواله بموجب حكم التحفظ على مقرات وأموال جمعية الإخوان، والجمعيات الفرعية المنبثقة عنها.

واختصم مقيم الدعوى، رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووزير العدل بصفتهم.

وأشار مقيم الدعوى، إلى أنه لم يكن عضوًا في جماعة الإخوان ولم ينتم إليها إلا أنه فوجئ بالتحفظ على أمواله وأرصدته في البنوك، وعليه طالب المدعي “عبد السلام على بكر حجازي”, برفع التحفظ على كافة ممتلكاته العقارية والمنقولة والسائلة وحساباته البنكية، من قرار لجنة اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة .