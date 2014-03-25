الأردن ترفع الحظر أمام صادرات البطاطس المصرية واستيراد النخيل المثمر ونخيل الزينة

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، على أهمية ازالة المعوقات التى تواجه تحقيق تعاون زراعى حقيقي ومثمر بين مصر والأردن، مشيراً الى ترحيبه بزيارة نظيره الأردنى عاكف الزغبى الى مصر والوفد المرافق له.

وأشاد ابوحديد بتوصيات الاجتماع الذى تم عقده أمس الاثنين بديوان عام وزارة الزراعة بالدقى، والذى جمع قيادات وزارتى الزراعة بمصر والاردن، مؤكداً ان تلك التوصيات من شانها توطيد علاقات التعاون والترابط بين البلدين.

وأوضح الوزير المصرى أن الاجتماع ناقش ثلاثة موضوعات اساسية خاصة بتسجيل المبيدات، والحجر البيطرى والحجر الزراعى بين البلدين.

واشار الى انه تم الاتفاق على تبادل المستندات الخاصة بالاشتراطات والتعليمات والقواعد المنظمة والاجراءات الخاصة بتسجيل المبيدات في كلا البلدين للمراجعة.

وقال ابوحديد أنه تم الاتفاق أيضاً على سفر لجنة فنية كل ثلاث سنوات لتبادل الرأي و لتجديد اعتماد المنشأت او كلما دعت الحاجة الى ذلك ، وان تكون لحوم الدواجن المستخدمة في مصنعات الدواجن و اللحوم من دواجن ذات منشأ اردني.

وأوضح أبوحديد انه سيتم عرض طلب الجانب الاردني بتمديد فترة صلاحية لانشون الدواجن من ثلاثة شهور الي ستة اشهر علي لجنة الصحة والصحة النباتية لاتخاذ الرأي فيه، ومخاطبة وزير الصناعة والتجارة لبحث الأمر بهيئة المواصفات والجودة.

كما تفهم الجانب الاردني موقف مصر بعدم استيراد بيض “التفقيس” من دول العالم والسماح باستيراد “كتاكيت”عمر يوم ( امهات ) من الاردن طبقا للوضع الصحي و الوبائي.

ووافق الجانب الاردني أيضاً علي رفع الحظر وفتح الاسواق امام صادرات بطاطس المائدة المصرية، واستيراد النخيل المثمر ونخيل الزينة بنفس شروط التصدير الي دول الاتحاد الاوروبي.

وأوضح ابوحديد أنه سيقوم وفد من وزارة الزراعة الاردنية بزيارة معامل معهد بحوث امراض النبات للتعرف علي طرق الاختبارات المعملية المختلفة .

يُذكر ان ذلك اللقاء هو الاول بعد انعقاد اللجنة المصرية الاردنية المشتركة، والذى يجمع بين وزيري الزراعة فى مصر والأردن بالقاهرة لمناقشة اوجه سبل التعاون بين البلدين.