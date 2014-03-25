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طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم وقع بالقرب من منزل مرشح رئاسي أفغاني

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طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم وقع بالقرب من منزل مرشح رئاسي أفغاني طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم وقع بالقرب من منزل مرشح رئاسي أفغاني

ارشيفية

أعلنت حركة طالبان الأفغانية مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي وقع بالقرب من منزل المرشح الرئاسي أشرف غاني .
> وأوضحت حركة طالبان – في بيان نقلته “يورونيوز” الأوروبية اليوم الثلاثاء – أن عددا من الانتحاريين التابعين لها هاجموا مقرا للانتخابات في وسط العاصمة كابول وقاموا بتفجير أنفسهم .
> من جانبه، أعلن مسئول الحملة الدعائية للمرشح أشرف غاني أن الأنفجار استهدف أحد المباني المجاورة لمنزل غاني، وانه لم يكن متواجدا بالمنزل وقت وقوع الهجوم .
> وفي واقعة منفصلة، لقى ثلاثة على الأقل من حراس الأمن التابعين لأحد فروع بنك ” كابول ” حتفهم وأصيب اثنان آخران في هجوم شنه ثلاثة مفجرين انتحاريين على فرع البنك الذي يعد من أحد أكبر بنوك أفغانستان .

أ ش أ

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