طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم وقع بالقرب من منزل مرشح رئاسي أفغاني

أعلنت حركة طالبان الأفغانية مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي وقع بالقرب من منزل المرشح الرئاسي أشرف غاني .

> وأوضحت حركة طالبان – في بيان نقلته شبكة “يورونيوز” الأوروبية اليوم الثلاثاء – أن عددا من الانتحاريين التابعين لها هاجموا مقرا للانتخابات في وسط العاصمة كابول وقاموا بتفجير أنفسهم .

> من جانبه، أعلن مسئول الحملة الدعائية للمرشح أشرف غاني أن الأنفجار استهدف أحد المباني المجاورة لمنزل غاني، وانه لم يكن متواجدا بالمنزل وقت وقوع الهجوم .

> وفي واقعة منفصلة، لقى ثلاثة على الأقل من حراس الأمن التابعين لأحد فروع بنك ” كابول ” حتفهم وأصيب اثنان آخران في هجوم شنه ثلاثة مفجرين انتحاريين على فرع البنك الذي يعد من أحد أكبر بنوك أفغانستان .

أ ش أ