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عبد الحفيظ: تصريحات عبد الملك؟ لكل فعل رد الفعل

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عبد الحفيظ: تصريحات عبد الملك؟ لكل فعل رد الفعل عبد الحفيظ: تصريحات عبد الملك؟ لكل فعل رد الفعل

عقب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على تصريحات أحمد عيد عبد الملك لاعب أهلي بنغازي الليبي.

أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك وحرس الحدود الأسبق انتقد تصرف جمهور الأهلي الذي رافق الفريق في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا ضد أهلي بنغازي، وسب اللاعب.

ووعد عبد الملك جماهير أهلي بنغازي بالفوز على الأهلي في خلال جولة الإياب يوم السبت المقبل.

وقال عبد الحفيظ ردا على تصريحات عيد عبد الملك: "من الطبيعي ألا أعلق على كلمات لاعب في فريق غير فريقي".

ثم استدرك "لكن لكل فعل رد فعل، وهذه التصريحات بالتأكيد سيكون لها انعكاسات في أرض الملعب من جانب الأهلي".

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