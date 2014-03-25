سيف بن زايد يبحث التعاون مع وزير داخلية ساكسونيا الألمانية

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ في مكتبه أول من أمس، ماركوس أولبيغ، وزير الداخلية في مقاطعة ساكسونيا بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الشرطة والتدريب والبعثات الدراسية.

حضر اللقاء اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي؛ وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء محمد بن العُوضي المنهالي، مدير عام الموارد البشرية، والعميد مهندس حسين الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي، مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير، وعدد من المسؤولين في شرطة ساكسونيا والسفارة الألمانية لدى الدولة.

زيارة

وضمن التعاون بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ووزارة الداخلية بمقاطعة ساكسونيا، زار الوفد الألماني، إدارة المتابعة الشرطية في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واطلع على استراتيجية شرطة أبوظبي في المراقبة الشرطية والنقاط المرورية السوداء، والمهام والجهود المبذولة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية المتطورة.

وكان في استقبال الوزير والوفد الألماني لدى زيارته إدارة المتابعة الشرطية، المقدم سيف الخييلي، مدير الإدارة، وعدد من الضباط، واستمع الوفد إلى شرح موجز من المقدم الخييلي عن أهداف ومهام وواجبات عمل الإدارة، منها التطبيقات الإلكترونية الجديدة للمراقبة الشرطية، ونظام النقاط المرورية السوداء، موضحاً أنها تجارب حديثة لشرطة أبوظبي، يتم خلالها تقديم خدمات شرطية ومجتمعية للمراجعين، تعزز الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة.

علاقات

وأكد الوزير الضيف أهمية تعزيز تبادل الزيارات للاستفادة من الخبرات بين الجانبين؛ مشيداً بالعلاقات المشتركة التي تربط بين أجهزة الشرطة في ساكسونيا وأبوظبي في المجالات الشرطية كافة.

وأثنى على الخبرة التي اكتسبتها إدارة المتابعة الشرطية خلال السنوات القليلة منذ نشأتها، والتي تستلزم العديد من السنوات في بلدان أخرى، ما يؤكد حسن ثقافة العاملين في شرطة أبوظبي من خلال تواصلهم مع أفراد المجتمع والمشاركة الفعلية لهم.