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"الصحفيين" تفتح باب التسجيل للترشح لصندوق التكافل بالنقابة

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"الصحفيين" تفتح باب التسجيل للترشح لصندوق التكافل بالنقابة "الصحفيين" تفتح باب التسجيل للترشح لصندوق التكافل بالنقابة

فتحت نقابة الصحفيين باب التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية لصندوق التكافل، وإجراء الانتخابات لـ6 أعضاء لمجلس إدارة الصندوق، صباح اليوم الثلاثاء، للاجتماع الأول، وإذا لم يكتمل النصاب القانونى يكون الانعقاد الثانى الساعة الحادية عشرة ظهر نفس اليوم، بحضور 10% من الأعضاء الذين لهم حق التصويت أو 50 عضوًا، ولا يسمح للأعضاء الذين لم تمض على عضويتهم 6 أشهر بالتصويت فى الانتخابات، وذلك تنفيذا للائحة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأغلقت النقابة باب الترشح لعضوية مجلس إدارة صندوق التكافل، وتقدم للترشيح عدد 19 زميلاً وزميلة، لاختيار 6 أعضاء يخوضون لمجلس إدارة الصندوق.

وأبرز المرشحين على عضوية مجلس إدارة صندوق التكافل، طارق سعيد زكى على طارق سعيد "الكرامة"، محمد محمد منير يوسف محمد منير "اليوم السابع"، حيث يركز برنامج الزميلين الانتخابى على عمل دراسة اكتوارية بواسطة خبراء لرفع حد الاستفادة من صندوق التكافل، تدريجياً للوصول بها من 20 ألف جنيه لمائة ألف عند بلوغ سن المعاش، والاستعانة بخبرات الزملاء المحررين الاقتصاديين من الجمعية العمومية للنقابة وخبراء اقتصاديين من خارج النقابة، لاستثمار مدخرات الصندوق، وتحقيق عائد أفضل للصحفيين، بالإضافة إلى توسيع عضوية الصندوق، بعد أن تلاحظ عدم معرفة أجيال نقابية جديدة بالمشروع.

وباقى المرشحين على منصب عضوية مجلس إدارة صندوق التكافل هم: أسامة أحمد أبو الفتيان أسامة عقبى 9550 "العمال"، حسين متولى عبد الجواد خليفة حسين متولى "البديل"، وخالد كامل مصطفى الحناوى خالد الحناوى "شباب "، زهران جلال أحمد سليم زهران جلال "الكرامة"، وسيد أمين على رشوان سيد أمين "الأسبوع"، وشيماء مصطفى كمال الدين حسن "عالم المال"، وطارق صلاح على أبو العلا طارق صلاح "المصرى اليوم".

بالإضافة إلى عمر محمد عمار على عمر عمار "مجلة الإذاعة والتليفزيون"، عمرو أحمد محمد محمد الدرديرى عمرو أحمد الدردير "الأهرام"، ماجد على رمضان حماد ماجد على "الأخبار"، محمد أحمد يوسف الدردير محمد خضير محمد خضير "العالم اليوم"، محمد جلال مصطفى أحمد محمد جلال "الأخبار"، محمد عارف محمد عارف محمد عارف "الأسبوع"، مختار شعيب عبد الله مرزوق مختار شعيب "الأهرام"، مروة حامد مصطفى الحداد مروة الحداد "الأهرام"، ياسر عبد المنعم عبد العال سليم ياسر سليم "الأمة"، ياسر عبد ربه محمد خليل وياسر عبد ربه "الجمهورية".

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