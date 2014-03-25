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وصول وزير التعليم لمعهد دون بوسكو للتعليم الفنى لافتتاح قسم الخياطة

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وصول وزير التعليم لمعهد دون بوسكو للتعليم الفنى لافتتاح قسم الخياطة وصول وزير التعليم لمعهد دون بوسكو للتعليم الفنى لافتتاح قسم الخياطة

وصل منذ قليل الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم إلى معهد دون بوسكو للتعليم الفنى لافتتاح قسم الخياطة بالمعهد، وبدأت الزيارة بالسلام الجمهورى.

وأكد أبو النصر أن معهد دون بوسكو الإيطالى تم افتتاحه عام 1926 وله مجموعة من الأقسام منها الخراطة والكهرباء وميكانيكا السيارات، مؤكدا أن المعهد يقوم بتوفير الوظائف لخريجى المعهد بعد فترة الدراسة والتى تستمر 5 سنوات، بالإضافة أن المعهد ما يقرب من 140 فرعا على مستوى العالم وله جامعة فى دولة إيطاليا ومعترف بها من الإيطالية، مطالبا الحكومة المصرية الاعتراف بها كجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور محمود أبو النصر مخاطبا الطلاب "أنتم مستقبل .. وإن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية والتقدم لأى دولة فى العالم"، مطالبا إياهم بنقل تجربة المعهد إلى مدارس التعليم الفنى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن التعليم الفنى على رأس أولويات الوزارة.

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