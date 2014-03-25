Yahoo كورة - يوميات مدريدي مطحون

"يعني يا ربي، حتى يوم ما كريم بنزيمة ربنا يفتحها في وشه ويسجل جولين، برضه ريال مدريد يتغلب".

هنا حلقة جديدة من Yahoo كورة، واليوم الثلاثاء، إذن هي حلقة أوروبية.. وأوروبا لم تشهد أبدع من الكلاسيكو الذي جمع بين ريال مدريد وبرشلونة، والحديث يصبح أحلى حين يتناول المهزوم.

"الواحد صعبان عليه، إن ريال مدريد في الكلاسيكو المرة دي كان كويس، أو على الأقل مكانش وحش".

"الخسارة جت من حاجات صغيرة، إحنا كمشجعين لريال مدريد حافظناها من كتر ما عشناها، على عكس أنشيلوتي اللي لسه مستجد في المنطقة".

ما هي خبرات المشجع المدريدي التي لا يملكها أنشيلوتي، شاهد الفيديو: