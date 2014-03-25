بيكام يسعى لإنشاء استاد على ساحل ميامي لناديه الجديد

/أ ش أ/ كشفت مجموعة يقودها نجم كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكام عن خطط لبناء استاد تبلغ سعة مدرجاته 25 ألف شخص على ساحل ميامي من أجل الفريق الذي سيمتلكه في الدوري الأميركي لكرة القدم لكن الاقتراح يواجه بالفعل بعض العقبات.

وذكرت شبكة يورو سبورت أنه سيتم تشييد الاستاد في منطقة معروفة بإسم بورت ميامي بها مرسى أشهر سفينة سياحية في العالم، وقال مسؤولون إن الخطط طويلة الأجل لميناء الجزيرة لم تتضمن أبدا إمكانية وجود ملعب رياضية.

ورفض بيل جونسون مدير بورت ميامي التعليق على خطط بناء الاستاد.

وقال بيكام للصحفيين في ميامي: "الجزء الأهم بالنسبة لنا هو أن يكون الجميع معا.. وأن يدرك الكل لماذا أردنا أن نجلب الفريق إلى هنا ولماذا أردنا أن يكون الاستاد في موقع معين."

وسيتكلف تطوير موقع الاستاد نحو 200 مليون دولار وسيتضمن متاجر وفنادق ومكاتب متصلة بالبر عن طريق جسر للمشاة وفقا لجون الشولر المستشار العقاري لبيكام ومقره نيويورك.