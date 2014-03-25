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شركة مياه أسيوط تستجيب لمطالب العاملين بعد تهديدهم بالإضراب عن العمل

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شركة مياه أسيوط تستجيب لمطالب العاملين بعد تهديدهم بالإضراب عن العمل شركة مياه أسيوط تستجيب لمطالب العاملين بعد تهديدهم بالإضراب عن العمل

شركة المياة

عقد مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط اجتماعا عاجلا أمس بحضور اللواء حسن عبد الغني رئيس مجلس إدارة الشركة مع عدد من ممثلي العاملين بعد إعلانهم الخول فى اضراب عن العمل.

وقرر رئيس مجلس الإدارة صدور قرار مجلس الإدارة إضافة المكافأة التشجيعية بدون ضوابط وضمها إلى مفردات الراتب الشهري إبتداءاً من 1/ 7/ 2014 على أن يتم إعداد الكشوف الخاصة بالمكافئة التشجيعية إبتداءاً من اليوم .

وإستكمال مناقشة تعديل الأخطاء المتواجدة بإحتساب أساسي رواتب العاملين بالشركة, وكذلك لمناقشة إصدار قرار من الشركة القابضة بمكافئة تشجيعية بقيمة 25% بضوابط إبتداء من 1 /7 / 2014.

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