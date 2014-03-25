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اليوم.. جولة لوزيرة البيئة بمحميات شرم الشيخ لمتابعة مشكلة الصيد

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اليوم.. جولة لوزيرة البيئة بمحميات شرم الشيخ لمتابعة مشكلة الصيد اليوم.. جولة لوزيرة البيئة بمحميات شرم الشيخ لمتابعة مشكلة الصيد

تتوجه وزيرة البيئة الدكتورة ليلى إسكندر، إلى محافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء لتفقد محميات شرم الشيخ ومتابعة منظومة النظافة بالمحافظة ولقاء الصيادين بشرم الشيخ لمناقشة مشكلة الصيد فى الموسم .

الجدير بالذكر أن زيارة الوزيرة لجنوب سيناء ستناقش الملفات البيئية بالمحافظة مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بجنوب سيناء وإعادة تشغيله كما سيرافقها خلال الجولة الدكتور عمرو السماك رئيس الجهاز والدكتور محمد طلعت رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية والمهندس يحيى عبد الله رئيس الإدارة المركزية للمخلفات الصلبة .

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