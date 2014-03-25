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أحمد سعيد: مشكلة الألتراس الحقيقية هى عدم التواصل معهم

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أحمد سعيد: مشكلة الألتراس الحقيقية هى عدم التواصل معهم أحمد سعيد: مشكلة الألتراس الحقيقية هى عدم التواصل معهم

أكد أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار والمرشح لنائب رئيس النادى الأهلى، أن مشكلة الألتراس الحقيقية هى عدم التواصل معهم، مؤكداً أنه ملف شائك، وشىء يفرح للغاية، لأنهم يعطون للمدرجات أثناء حضورهم للمباريات حماساً غير عادى.

وأوضح سعيد، أن الرياضة لم تكن شيئاً جديداً عليه رغم كونه عضواً سابقاً فى مجلس الشعب الأسبق أو رئاسته لحزب سياسى، لأن الرياضة والنادى الأهلى فى دمه، مؤكداً أنه مولود فى الأهلى وبطل فى السباحة.

وأضاف سعيد، خلال حوار تليفزيونى لبرنامج "مصر الجديدة"، الذى يقدمه معتز الدمرداش على شاشة"الحياة 2، "أن محمود طاهر المرشح على منصب الرئيس طلب منى الترشح لمنصب نائب الرئيس على قائمته فى انتخابات النادى الأهلى المقبلة، مؤكداً أنه رجل ذو رؤية عالية ومتفتح للغاية".

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