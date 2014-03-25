بالفيديو والصور.. بالوعة الموت تهدد أطفال شارعين بالوراق

اشتكى أهالى شارعى العروبة والمسابك الكائن بمنطقة إمبابة، من إهمال حى الوراق فى غلق بالوعة مجارى، تهدد أطفالهم بالموت المحقق.

وقال الأهالى لـ"اليوم السابع"، إن البالوعة موجودة بمفارق الطرق بين شارعى العروبة والمسابك، الأمر الذى يهدد أطفالنا بالموت، خاصة أن هذه البالوعة تبعد مترا واحدا عن كشك العيش الذى نشترى منه منذ الصباح وحتى عصر كل يوم، بالإضافة إلى مدرسة تبعد عنها بضعة أمتار.

ومن جانبه قال وحيد عبد الفتاح رئيس حى الوراق إن هناك بالفعل بدالا تابعا لشركة الصرف الصحى يعمل على تحويل مياه الصرف من الشارع تمهيدا للبدء فى تجديد شبكة الصرف الصحى ضمن خطة تطوير العشوائيات بالحى، من مسافة 350 مترا تبدأ من من الطريق الدائرى حتى شارع العروبة ونهاية شارع المسابك.