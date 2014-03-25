أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. بالوعة الموت تهدد أطفال شارعين بالوراق

Google+ Print

اشتكى أهالى شارعى العروبة والمسابك الكائن بمنطقة إمبابة، من إهمال حى الوراق فى غلق بالوعة مجارى، تهدد أطفالهم بالموت المحقق.

وقال الأهالى لـ"اليوم السابع"، إن البالوعة موجودة بمفارق الطرق بين شارعى العروبة والمسابك، الأمر الذى يهدد أطفالنا بالموت، خاصة أن هذه البالوعة تبعد مترا واحدا عن كشك العيش الذى نشترى منه منذ الصباح وحتى عصر كل يوم، بالإضافة إلى مدرسة تبعد عنها بضعة أمتار.

ومن جانبه قال وحيد عبد الفتاح رئيس حى الوراق إن هناك بالفعل بدالا تابعا لشركة الصرف الصحى يعمل على تحويل مياه الصرف من الشارع تمهيدا للبدء فى تجديد الصرف الصحى ضمن خطة تطوير العشوائيات بالحى، من مسافة 350 مترا تبدأ من من الطريق الدائرى حتى شارع العروبة ونهاية شارع المسابك.

1.jpg

G5331040347e22.jpg

G53310403827ab.jpg

G53310403bd901.jpg

G5331040404bfd.jpg

G5331040433e08.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم