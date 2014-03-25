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إياد نصار يقضى شهر العسل بأمريكا

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سافر صباح اليوم النجم العربى إياد نصار الى الولايات المتحده الامريكية بصحبة زوجته مهندسة الديكور شيماء الليثى لقضاء شهر العسل متنقلا بين ولايات هاواى ولوس انجيلوس ونيويورك.

وكان نصار قد اقام حفل زفافه مساء السبت الماضى باحد الفنادق الكبرى بالمقطم واقتصر دعوته فى حفل الزفاف على اهل العروسين واصدقائة المقربون من الوسط الفنى .

و حضر الحفل مجموعه كبيرة من نجوم الوسط الفنى اصدقائة وكان نصار قد تعرف على زوجته شيماء الليثى من خلال احد الاعمال الفنيه المشتركة حيث كانت هى مهندسه ديكور العمل ونشات بينهم قصه حب استمرت اكثر من عامين الى ان كللت بالزفاف السعيد،  وزوجه نصار هى مهندسه الديكور شيماء الليثى التى اشرفت على ديكورات مسلسل ” قلوب ” بطولة علا غانم ونجلاء بدر ومسلسل تحت الارض ومسلسل على كف عفريت ومسلسل ريش نعام .

ومن المنتظر بعد عوده إياد من الولايات المتحده الامريكية البدء فى تصوير مسلسله الجديد المقرر عرضه بعد العيد حيث قرر هذا العام الخروج من سباق الدراما الرمضانى وكانت آخر أعماله مسلسل موجه حارة .

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