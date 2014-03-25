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حزب العيش و الحرية: الحكم على 529 من أعضاء الإخوان بالإعدام قاسي و سابقة خطيرة”‎

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حزب العيش و الحرية: الحكم على 529 من أعضاء الإخوان بالإعدام قاسي و سابقة خطيرة”‎ حزب العيش و الحرية: الحكم على 529 من أعضاء الإخوان بالإعدام قاسي و سابقة خطيرة”‎

أدان حزب “العيش والحرية” تحت التأسيس الحكم الذي صدر اليوم من محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراق 529 من أعضاء جماعة الإخوان للمفتي، بتهمة إقتحام مراكز الشرطة في المنيا، وقتل نائب المأمور، والشروع في قتل ضابط وشرطي، بينما حجزت المحكمة القضية للحكم من أول جلسة، وأعطى الدفاع مهلة 24 ساعة لكتابة المذكرات والمرافعة، والحكم صدر في غياب المحامين.

وأضاف الحزب خلال تصريحاته “أنه من رغم أن الحكم سوف يتم نقضه، إلا أنه حكم قاسي ويعد سابقة خطيرة بأن يتم الحكم على هذا العدد من المتهمين بالإعدام في قضية بها شيوع للإتهام ، و نحذر من خطورة تسييس أحكام القضاء، ويصبح أداه للإنتقام، مما يؤثر سلبا على تحقيق العدالة”.

و أكد الحزب “أن صدور مثل هذه الأحكام يهدد أمن وسلامة المجتمع، فيدفع المجتمع للإنتقام و استمرار دوامة العنف”، مضيفا “أخطأ من توهم أن صدور مثل هذه الأحكام من الممكن أن تكون رادعة لأعمال العنف والإرهاب، وأنها تحافظ على هيبة الدولة، على العكس ، أنها تشكل خطرا على الدولة نفسها، فالاستقرار والمحافظة على مؤسسات الدولة يأتي عبر إعمال القانون وتحقيق العدالة”.

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