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صدور موافقة المقام السامي على 466 قرار تمليك أراضٍ زراعية في مختلف المناطق

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صدور موافقة المقام السامي على 466 قرار تمليك أراضٍ زراعية في مختلف المناطق صدور موافقة المقام السامي على 466 قرار تمليك أراضٍ زراعية في مختلف المناطق

    صادق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على 466 قرار تمليك أراضٍ زراعية في مناطق مختلفة من المملكة لمن وزعت عليهم بموجب نظام توزيع الأراضي البور، وقاموا بإحيائها خلال الفترة المحددة نظاماً.

وقال وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الأراضي المهندس صالح اللحيدان، إن الأشخاص الذين تمت المصادقة على قرارات تمليكهم كانت قبل صدور الأمر السامي الكريم القاضي بإيقاف توزيع الأراضي الزراعية وأنه استكملت بشأنها الإجراءات النظامية المطلوبة لذلك وفقًا لنظام توزيع الأراضي البور. ودعا المهندس اللحيدان المواطنين الذين تمت المصادقة على قرارات التمليك في مناطق مختلفة من المملكة إلى زيارة موقع الوزارة الالكتروني للاطلاع على أسمائهم.

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