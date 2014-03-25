مبادرة «كبد رطبة» الأولى من «أجل الأرض».. في مسابقة ملتقى الشباب بمنطقة مكة المكرمة

توجت مبادرة "كبد رطبة" يوم أمس الأول، كأفضل مبادرة تهدف إلى إيجاد عمل تطوعي لبيئة مستدامة في منطقة مكة المكرمة، على هامش فعالية "من أجل الأرض"، التي نظمها ملتقى الشباب بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة، والهادفة إلى التوعية بمخاطر التلوث البيئي، والحلول المتوقعة منها، الهادفة إلى بناء الإنسان وتنمية المكان.

واتت مبادرة "كبد رطبة" التي عمل أفراد فريقها على تقديم عمل تطوعي بيئي مستدام خلال 24 ساعة، بعد أن أنهت الفرق الخمس خلال اليوم الأول للفعالية ورشة عمل تحدثت عن التطوع والمبادرة، إضافة إلى التخطيط لإقامة عمل بيئي مستدام، والتي عملت على الاستفادة من "إعادة تدوير النفايات" واستخدامها في إنشاء أوعية لإطعام الحيوانات والطيور في الشوارع، وذلك بوضعها بالقرب من حاويات النفايات ووضع الطعام للقطط والطيور. فيما تنوعت مشاركات الفرق الأربع المتبقية ضمن فعالية "من أجل الأرض" في مبادرات إعادة تدوير الإطارات التالفة وصناعة مجسمات جمالية تستخدم في المنازل والاستراحات الخاصة، إضافة لمبادرتين تناولت خلالها الفرق المشاركة ظاهرة الكتابة على الجدران، وسبل القضاء على الظاهرة السلبية، وذلك بإنشاء مراسم خاصة على الجدران، وإعادة طلاء الجدران التي كتب عليها والتي حملتا عنوان "جدارنا غير.. جدارنا أحلى" و"حياة نقية".

الفرقة الخامسة، والتي كانت مشاركته ذات طابع مختلف عن الفرق الأربع، وذلك بإنشائه تطبيقاً للهواتف الذكية، يهدف إلى الإبلاغ عن الحفر الموجودة على الطرقات، داخل محافظة جدة، وذلك بتصوير أماكن الحفر وتحديد أماكنها عبر إحداثيات المواقع، إضافة إلى إتاحته متابعة حالة الحفر في المبلغ عنها. وكرم ممثل شركة سابك المهندس احمد صبان، الفرق الفائزة والمشاركة في فعالية "من اجل الأرض" بجوائز عينية، إضافة إلى التقاط الصور التذكارية مع الفرق المشاركة والإدارة التنفيذية لملتقى الشباب بمنطقة مكة المكرمة.

ومن جانبه ثمن قائد أصدقاء ملتقى الشباب بمنطقة مكة المكرمة، علي الخرد، مشاركة الفرق التطوعية الخمس ضمن مبادرة " من أجل الأرض" والتي أظهرت مدى اهتمام شباب منطقة مكة المكرمة، بتنمية المكان، وعكست من خلال مشاركاتهم شعار ملتقى الشباب بمنطقة مكة المكرمة في دورته الرابعة "ايجابية التفكير.. وصدق العمل" والذي تجلى من خلال الأفكار المطروحة في المشاركات المتميزة.