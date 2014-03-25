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مؤسسة محمد بن فهد تشارك في مؤتمر دبي للإغاثة

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مؤسسة محمد بن فهد تشارك في مؤتمر دبي للإغاثة مؤسسة محمد بن فهد تشارك في مؤتمر دبي للإغاثة

    تشارك مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير 2014 الذي يقام في مدينة دبي من 25-27 مارس 2014 برعاية من الأمم المتحدة بهدف زيادة نسبة التعاون الدولي بين المؤسسات عالميا.

وأوضح الأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى الانصاري، أن هذه المشاركة تهدف إلى زيادة نسبة التعاون الدولي بين مؤسسات الإغاثة والتنمية الإنسانية عالمياً، مشيرا إلى أن المؤتمر يعالج سنوياً قضايا إنسانية ذات أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع الدولي ويركز هذا العام في قضية "المرأة في حالات الكوارث الإنسانية" كما يتناول سبل معالجة تأثيرات الكوارث الإنسانية على المرأة تحديداً وأفضل السبل لمعالجتها ودور المرأة في حالات الإغاثة وبين أن المؤسسة تشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر حيث تتمثل شركات ومؤسسات عالمية متخصصة في توفير السلع والخدمات الضرورية في عمليات الإغاثة والمشاريع التنموية والإنسانية.

وبين الانصاري أن من ابرز وظائف المؤسسة تتمثل في المشاركة والتعاون في تنفيذ البرامج التي تهدف إلى تنمية المجتمعات، ودعم البحوث والدراسات الهادفة إلى الكشف عن واقع التنمية الإنسانية، ومشكلاتها، وتطوير أساليبها، ودعم البرامج التدريبية والدراسات في سبيل تطوير العمل التنموي، وجمع المعلومات، وتصنيفها لتوفير قاعدة يستفاد منها في إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتنمية الإنسانية.

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